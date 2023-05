Motorist zapeljal s ceste in v drevo, potem s helikopterjem v UKC

V petek, 19. maja ob 15:52, so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči III. kategorije na cesti med Kobaridom in Tolminom. V bližini kraja Volarje (občina Tolmin), je padel in se huje poškodoval voznik motornega kolesa. Po prvih zbranih podatkih je 65-letni voznik motornega kolesa, državljan Nemčije, vozil iz smeri Kobarida proti Tolminu.

Med vožnjo na omenjeni relaciji je na ravnem delu pred blagim levim ovinkom z motorjem zapeljal desno izven cestišča po nabrežini in trčil v drevo. Motorno kolo je odbilo levo na vozišče, nemški motorista pa je obležal v jarku. Glede na ugotovljena dejstva je tuja krivda izključena.

Poleg policistov so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Tolmin in reševalci NMP ZD Tolmin, ki so ga na kraju oskrbeli. Kasneje so poškodovanega tujega motorista prevzeli člani dežurne ekipe HNMP in ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.