Motorist in njegova sopotnica v nesreči huje poškodovana, odpeljal ju je helikopter

V soboto okoli 18.30 se je na cesti od Štalcarjev proti Livoldu med zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. Po do zdaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je motorist zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v bok vozila, ki je pripeljal nasproti.

V nesreči sta se motorist in potnica na motorju huje poškodovala, voznik osebnega vozila in potnica v vozilu pa lažje. Obe osebi z motorja sta bila s helikopterjem prepeljana v UBKC Ljubljana, njuno življenje pa po prvih podatkih ni ogroženo.

Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.