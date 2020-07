Motorist (23) trčil v vozilo in senčnik, njegovo življenje je ogroženo

V soboto nekaj pred 15. uro se je na asfaltiranem dvorišču poslovnega kompleksa v naselju Veliko Mlačevo zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen motorist. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je 23- letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti padel, nato pa trčil še v parkirano vozilo in senčnik na terasi gostinskega lokala. Pri tem se je motorist huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje je ogroženo.



Motorist med vožnjo ni uporabljal čelade in druge motoristične opreme, vozilo pa je bilo neregistrirano. Ko bodo zbrana vsa obvestila bodo policisti izvedli ustrezen ukrep, so sporočili s PU Ljubljana.