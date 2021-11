Moški padel v globino in se kotalil več deset metrov

V soboto okoli 14. ure so bili novogoriški policisti obveščeni o nesreči plezalca v Gradiški Turi v občini Vipava. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da se je 43-letnemu plezalcu med plezanjem v steni okrušil oprijemek in posledično padel v globino in se nekaj deset metrov kotalil v dolino ter se poškodoval (sum zloma stegnenice).

Kasneje so na kraju nesreče posredovali reševalci GRS Tolmin - skupina Ajdovščina in GRS Ljubljana. Poškodovanca so na kraju oskrbeli in na klasičen način prenesli v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci NMP ZD Ajdovščina. Po nudeni oskrbi na kraju so ga reševalci z reševalnim vozilom prepeljali na nadaljnje zdravljenje v s plošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Policisti PP Ajdovščina so na podlagi vseh ugotovljenih dejstev tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.