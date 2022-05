Moški padel pri čiščenju žleba, zdaj se bori za življenje

V petek malo pred 19. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je na območju Litije z višine okoli pet metrov v globino padel moški in se huje poškodoval. S helikopterskim prevozom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo. Policisti so opravili ogled in zbirajo obvestila.

Po prvih podatkih je prišlo do padca z lestve pri čiščenju žleba strehe. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.