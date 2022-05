Moški vlomil v hišo, tega, kar je sledilo, pa ni pričakoval

V četrtek popoldne so bili policisti obveščeni, da je bilo v Trbovljah vlomljeno v hišo, od koder je storilec odtujil nakit in druge predmete. Lastnika je oškodoval za nekaj sto evrov. Po dejanju ga je nekdo opazil in ga skušal zadržati, a zaman. Tja je bilo napotenih več patrulj.

Policisti so ob pregledu terena prijeli 40-letnika in mu odvzeli prostost. Policisti zadevo še preiskujejo. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.