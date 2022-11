Mimoidoči pri železniški postaji zagledali truplo, policija ugotovila identiteto moškega

Sevniški policisti so bili v ponedeljek okoli 9. ure obveščeni, da so v bližini železniške postaje v Sevnici opazili moško truplo. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in zbrali obvestila. Ugotovili so identiteto pokojnega, 40-letnega BiH.

Po prvih ugotovitvah je moški prečkal železniške tire v trenutku, ko je po tirih pripeljal vlak in trčil vanj. Elementov kaznivega dejanja ni bilo ugotovljenih, za pokojnega pa bila odrejena sanitarna obdukcija. Policisti preiskavo nadaljujejo.