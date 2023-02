Mile (15) in Elisa (15) sta pogrešana že štiri dni

Generalna policijska uprava je te dni objavila, da sta od minule nedelje, 19. februarja pogrešani mladoletni osebi iz Maribora oz. Šentilja. Tačas je sicer v Sloveniji skupaj pogrešanih 95 oseb, do česa nekaj deset otrok in mladostnikov. Zadnja izmed pogrešanih v naši državi sta Mile Bečiri in Elisa Haliti Oba sta rojena leta 2007 in sta torej stara 15 let. Prvi izhaja iz Šentilja v Slovenskih goricah, druga iz Maribora, oba sta pogrešana od nedelje, 19.02.2023.

Pogrešani Mile je visok okoli 190 cm, suhe postave, težek približno 65 kg. Kratkih črnih las in rjavih oči. Oblečen je bil v svetle kavbojke, črni brezrokavnik in športne copate Nike. Pogrešana je visoka okoli 160 cm, srednje postave, težka približno 65 kg. Kratkih kostanjevo temnih, močnih las, segajočih do ramen.

Vse, ki bi pogrešani osebi opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policisti prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimno številko 080 1200 ali številko za prijavo pogrešanih otrok 116 000.