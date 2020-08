Migrante lovijo s pomočjo domačinov

Prebivalci ob meji so tisti, ki najbolje poznajo svoje okolje. FOTO: PU Novo mesto

Državljanoma Ukrajine so kriminalisti odvzeli prostost in ju pridržali.

Policisti s Policijske uprave Novo mesto so v 24 urah do včeraj zjutraj na območju Bele krajine, Posavja in Dolenjske na 15 različnih lokacijah izsledili in prijeli kar 106 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. »Prijeli smo tudi dva državljana Ukrajine, ki sta šest tujcev nameravala prepeljati v notranjost države,« je razložila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto.Tako so črnomaljski policisti v četrtek okoli 17. ure na območju Vrčic ustavili osebni avtomobil poljskih registrskih oznak in med postopkom ugotovili, da dva državljana Ukrajine prevažata šest državljanov Pakistana, ki so prej nezakonito prestopili državno mejo. »Državljanoma Ukrajine so kriminalisti odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. V bližnjem gozdu so izsledili in prijeli še pet državljanov Pakistana in štiri državljane Afganistana,« je pojasnila in dodala, da postopki s tujci še potekajo.Zahvala prebivalcemNa PU Novo mesto so se zahvalili za pomoč domačinom. »Pri zahtevnem in odgovornem delu varovanja državne meje so nam v veliko pomoč obvestila naših občanov. Prav prebivalci ob meji so namreč tisti, ki najbolje poznajo svoje okolje in znajo oceniti, kdaj gre za sumljive osebe ali vozila, ki v to okolje ne spadajo. Za klice, obvestila in pomoč se vsem zahvaljujemo in prepričani smo, da bomo v partnerskem sodelovanju z občani tudi v prihodnje uspešno in učinkovito varovali državno mejo,« je dejala.