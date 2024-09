Metliški policisti prijeli tihotapca. Ne boste verjeli, koliko tujcev je stlačil v škodo octavio (FOTO)

Policisti Policijske postaje Metlika so 12. septembra nekaj po 6. uri na območju Krasinca ustavljali voznika osebnega avtomobila škoda octavia z bosanskimi registrskimi oznakami. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo proti Podzemlju, kjer je avtomobil ustavil in pobegnil peš.

Policisti so ga izsledili in prijeli v gozdu pri kraju Grm. Med postopkom so ugotovili, da 23-letni državljan Bosne in Hercegovine prevaža 11 državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Bosne in Hercegovine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil.

S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.