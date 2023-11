Med najbolj iskanimi evropskimi kriminalci tudi Marina in Mladen

Evropski policijski urad Europol je danes objavil seznam najbolj iskanih osumljenih ali obsojenih evropskih storilcev kaznivih dejanj. Na njem je 61 oseb, vključno z dvema slovenskima državljanoma. 33-letnega Mladena Samardžijo organi pregona iščejo zaradi trgovine s prepovedanimi drogami, 33-letno Marino Kramberger pa zaradi različnih goljufij.

Seznam s fotografijami spremlja poziv javnosti, naj jih pomaga izslediti in prijeti, v slogu filmskih superjunakov. Poziv spremlja geslo: Ali ste lahko naš naslednji junak? Večino kriminalcev na seznamu iščejo zaradi kaznivih dejanj, povezanih s trgovino s prepovedanimi drogami.

Samardžija, ki ima tudi potni list BiH, je bil član mednarodne kriminalne združbe, ki je delovala v okviru večje hudodelske združbe iz Črne gore, znane pod imenom Kavaški klan. Po navedbah Europola je usklajeval akcije združbe in novačil nove člane ter si tako nezakonito pridobil veliko premoženjsko korist. Ob njegovi fotografiji je tudi opozorilo, da je oseba nevarna.

Marina Kramberger, rojena leta 1990, ki bi morala prestati eno leto in tri mesece zaporne kazni zaradi več kaznivih dejanj goljufije, poleg tega je osumljena več drugih kaznivih dejanj goljufije, za kar je zagrožena zaporna kazen do treh let, in je že dlje časa iskana;

Mladen Samardžija, rojen leta 1990, obdolžen kaznivega neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami, za kar je zagrožena kazen do 10 let, tudi on je že dlje časa iskan in nevaren.