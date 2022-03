Ko je treba plačati, Marina izgine (FOTO)

Slovenska policija išče 32-letno Marino Kramberger, obsojeno za več kaznivih dejanj. Lahko bi bila kjer koli v Sloveniji, so sporočili policisti. Jo prepoznate? Ste jo videli? Ali veste, kateri avto uporablja, kje se zadržuje in podobno? V tem primeru lahko pomagate možem v modrem.

Na begu več mesecev

Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi, je Krambergerjeva na begu že več mesecev zaradi več kaznivih dejanj. »Uporablja avtomobile na izposojo in prebiva v apartmajih, za katere pozneje ne poravna računov,« so pojasnili. Nazadnje se je skrivala oziroma zadrževala na območju Kranja, in sicer s Tanjo Štefan, staro 37 let, in Tino Perša Vrbnjak, staro 25 let, ki ju policija prav tako išče zaradi nadaljnjih postopkov. Zadržujejo se lahko na katerem koli območju Slovenije.

»Vse, ki bi kar koli vedeli o iskanih osebah, prosimo, da nas o tem obvestite na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200 ali nam pišete na elektronski naslov fast@policija.si,« prosi policija.

Tanja Štefan in Tina Perša Vrbnjak

Celoten seznam iskanih oseb si lahko ogledate na spletni strani policije. Za njimi je razpisana tiralica ali evropski nalog za prijetje in predajo, vsi so kriminalci, obdolženi kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in tisti, ki so pobegnili iz zavoda za prestajanje zaporne kazni ali zavodskega ukrepa. Med njimi je tudi nekaj podatkov iskanih. Za Marino Kramberger lahko preberemo, da je rojena leta 1990 v Murski Soboti, njen zadnji naslov pa je bil v Spodnjih Ivanjcih.

»Načrtovanje ukrepov in postopkov policije za izsleditev, prijetje in izročanje iskanih oseb sodnim in drugim pristojnim organom je predvsem odvisno od hitrosti in kakovosti podatkov in informacij, ki jih policiji posredujejo občani,« še pojasnjujejo na policiji.