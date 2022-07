Med hišno preiskavo zasegli pištolo, naboje in prepovedano drogo (FOTO)

Policisti PP Metlika so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca v okolici Metlike.

Zasegli so tudi pištolo, za katero osumljenec nima ustreznih dovoljenj. FOTO: PP Metlika

Našli in zasegli so pištolo, za katero osumljenec nima ustreznih dovoljenj, 221 nabojev, dva nabojnika za avtomatsko puško in 131 brizg z neznano snovjo, za katero sumijo, da je konopljina smola.

Zasežene predmete so poslali v analizo, po zaključeni preiskavi pa bodo osumljenca ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in nedovoljene proizvodnje orožja ter prometa z njim.