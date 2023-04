Marko pograbil motiko in ga večkrat treščil

23. avgusta 2022 zjutraj je 50-letnik v stanovanjski hiši na Goriškem z motiko večkrat udaril prav tako 50-letnika. Reševalci so ranjenca prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Policisti so napadalca popoldan prijeli in mu odvzeli prostost ter ga s kazensko ovadbo zaradi poskusa uboja privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa ga je poslal za rešetke solkanskega zapora. S temi besedami so kronisti povzemali poročilo novogoriških policistov, da so ti lansko poletje obravnavali sum kaznivega dejanja zoper življenje in telo.

Z orodjem v kopalnico

Poročali so še o tem, da je Novogoričan potrkal pri prijatelju pri stanovanjski hiši v Prvomajski ulici, da bi mu vrnil kolo, nato pa sta se začela prepirati. Stanovalec se je nato odpravil v kopalnico, 50-letnik pa je odložil kolo in pred hišo pograbil motiko ter se odpravil za svojo žrtvijo. Napadel ga je, mu zadal poškodbe po različnih delih telesa in pobegnil.

Za katero kaznivo dejanje je šlo, bodo odločili na sodišču. Foto: Dejan Javornik

Poskusa uboja je obtožen Marko Pižeta, krivde pa ne priznava. »Nisem storil kaznivega dejanja, ki mi ga očita tožilstvo. Nikoli nisem nikogar poskušal ubiti ali mu stregel po življenju,« je po poročanju Primorskih novic dejal na novogoriški okrožni kazenski sodniji. »Izvedenka Ingrid Velikonja je v svojem mnenju napisala, da sem nevarna oseba, a se s tem ne strinjam,« je pokomentiral še psihiatrično izvedensko mnenje.

Obramba se ne strinja, da je zagrešil poskus uboja.

Tožilstvo mu torej očita, da je 23. avgusta lani bistveno zmanjšano prišteven prišel na dom k znancu okrog 6. ure zjutraj in ga napadel z motiko. S kovinskim delom vrtnega orodja je oškodovanca zadel v glavo. Napadeni se je sicer branil in Pižeto potiskal iz kopalnice, a ga je ta udaril še dvakrat; enkrat ga je zadel za uhljem, drugič pa v predel lopatice. V šempetrski bolnišnici so ugotovili, da ima 50-letnik globlji razpočni rani na glavi, ti so mu zašili, poleg tega je utrpel odrgnine in druge rane.

Pižeto so torej policisti prijeli še istega dne popoldne, izkazalo pa se je, da ima v krvi sledi alkohola in prepovedanih drog. Njegova zagovornica Dragica Kotnik je povedala, da je za obrambo sporna predvsem pravna kvalifikacija kaznivega dejanja glede na zbrane dokaze. »S tem mu je bila vzeta možnost priznanja krivde in možnost nižje kazni oziroma dogovora o njej.« Pripomnila je, da naklep za poskus uboja ni bil podan, saj Pižeta po njenem prepričanju ni sposoben manipulacij in naklepnih kaznivih dejanj.

»Ni prekomerno vdan alkoholu, ni alkoholik niti ni odvisen od prepovedanih drog,« je dejala Kotnikova in dodala, da je njen klient pred dogodkom jemal določena zdravila. Zato je predlagala, naj sodišče zasliši njegovo osebno zdravnico ter več njegovih prijateljev in nekdanjih sodelavcev, ki naj bi vedeli povedati, kakšna osebnost je​ Pižeta. »Nima osebnostnih lastnosti, o katerih je pisala izvedenka Ingrid Velikonja v svojem mnenju, da naj bi bil manipulativna osebnost, impulziven in z nizko frustracijsko toleranco,« je sklenila odvetnica.