Mariborski policisti prijeli 34-letnika, ki je ropal v Mariboru

V ponedeljek so policisti odvzeli prostost 34-letniku iz Maribora, za katerega obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je izvršil tri rope. Prvo kaznivo dejanje je bilo izvršeno v trafiki v trgovskem centru v Mariboru, 24. februarja v popoldanskem času, kjer je odtujil 4700 evrov. Drugi rop je bil prav tako izvršen v trafiki v trgovskem centru na Ulici Vita Kraigherja 5, in sicer 8. marca dopoldne. Takrat je odtujil 6840 evrov. Tretji rop se je zgodil 23. marca v lekarni na Partizanski cesti. Odtujil je več različnih tablet in nekaj denarja ter si s tem pridobil za 740 evrov premoženjske koristi.

Vsi trije ropi so bili izvršeni na identičen način. Storilec je zamaskiran in s sončnimi očali vstopil v prostore prodajaln, z nožem zagrozil zaposlenim in od njih zahteval denar, ki so mu ga morali dati v vrečko.

»Z zbiranjem obvestil in zagotovitvijo materialnih dokazov je policistom uspelo potrditi, da je osumljenec zaenkrat utemeljeno in nedvomno osumljen storitve kaznivih dejanj storjenih 24. 2. 2022 in 23. 3. 2022,. Zaradi tega so ga policisti 29. 3. 2022 v večernih urah s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega odredil sodno pridržanje. Glede ropa, storjenega 8. 3. 2022 pa še vedno poteka intenzivna kriminalistična preiskava, v kateri policisti zbirajo dokaze in analizirajo zavarovane sledi,« so zapisali policisti v poročilu za javnost.