Maja za uboj Alena izvedela kazen: »Za njega nisem bila vredna nič« (FOTO)

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je danes epilog dobila še druga nasilna smrt v tako imenovanem bloku groze v Kočevju.

V stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi psihične motnje

Maja Nosan je bila namreč danes obsojena na 7 let zapora, ker je 22. junija lani v domačem stanovanju do smrti zabodla svojega partnerja Alena Petka. Petčlanski sodni senat pod vodstvom sodnice Neve Bizjak ne dvomi, da je zagrešila uboj. In to v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi psihične motnje sindroma odvisnosti od alkohola. Tudi toksikološka preiskava je pokazala, da je imela po dogodku v urinu 3,8, v krvi pa 2,4 promila alkohola. On pa v urinu 3,2, v krvi pa 1,8. Oba sta bila namreč v bloku znana po tem, da sta na veliko popivala.

Bala se ga je

»Vsakič, ko je bil pijan, me je bilo na smrt strah. Ko je bil trezen, je bil popolnoma druga oseba,« je Nosanova danes povedala v dopolnjenem zagovoru. In hkrati sodišče prosila za čim nižjo kazen. Izpostavila je tudi, da se Petka, četudi je mrtev že več kot pol leta, še danes boji. Do nje je bil, kot je razlagala, že dlje časa nasilen, grozil ji je in jo pretepal. »Za njega nisem bila vredna nič,« je dodala. Zato, ker se ga je tako bala, pa ga tudi ni upala prijaviti policiji. »Žal mi je, da je umrl. Nisem ga želela ubiti, dogodka pa se slabo spominjam, saj sem tudi jaz takrat spila veliko alkohola.«

Zgodilo se je v tem bloku v Kočevju. FOTO: Milan Glavonjić

Kočevski blok groze

Spomnimo. V istem nadstropju bloka, le nekaj korakov stran od stanovanja, v katerem sta živela Maja in Alen, je v času od 30. novembra 2023 do 2. decembra 2023 v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti svojo 67-letno mater Nado ubil Aleš Krošelj.

Aleš Krošelj je bil obsojen decembra lani. FOTO: Jože Suhadolnik

Da je s tem zagrešil uboj, je 11. decembra lani lahko slišal na ljubljanskem okrožnem sodišču, ko je dobil 9 let in 6 mesecev zapora.