To je Aleš iz Kočevja, ki je do smrti pretepel lastno mamo Nado: »Izpod deke so ji gledale noge« (FOTO)

Ko se je Timotej D. 4. decembra lani odpravil k očetu Alešu Krošlju, stanujočem v bloku na naslovu Trg svetega Jerneja 2 v Kočevju, so ga pričakala zaprta vrata. Oče mu jih je odprl šele zjutraj, Timotej je noč prebil na pragu.

»Nekaj groznega se je zgodilo,« se je Krošljevih besed spominjal njegov sin. Nato naj bi mu oče priznal, da je že pred enim tednom ubil njegovo babico. V dnevni sobi je Timotej na kavču res zagledal z odejo pokrito babičino truplo: »Izpod deke so ji gledale noge.« Oče naj bi pred njim »z ustno vodico polival babico«, da v stanovanju ne bi smrdelo. Krošelj naj bi mu rekel, da ne ve točno, kaj se je zgodilo, a da je najverjetneje ubil svojo mamo. Ob tem naj bi z nožem lupil jabolko.

Aleš Krošelj je bil včeraj obsojen za uboj matere. FOTO: Jože Suhadolnik

»Pripravljen sem bil, da bi me oči z nožem napadel,« je takrat razmišljal Timotej. Pod pretvezo, da gre v trgovino »ukrast jegra,« je zapustil stanovanje in dejanje prijavil policiji. Timotej je v preiskavi še povedal, da je bil oče večkrat nasilen do babice. »Nadiral jo je in kričal nanjo, da ima sfukan lajf zaradi nje. Babici se je videlo, da se boji očeta, a nikoli ni rekla nič proti njemu,« je razložil in še, da je očeta »bolje spoznal« pri 15 letih, do njega pa da ni bil nasilen. Timotej je pred slabima dvema mesecema pred petčlanskim sodnim senatom, ki ga je vodila ljubljanska okrožna sodnica Klavdija Bercieri, ni želel pričati proti očetu: »Oče si zasluži, da se ga spusti na prostost. Izven tega, kar sem rekel, ne bom pričal.«

Alen je junija izdihnil pred vrati na desni strani. V stanovanju na koncu hodnika levo pa je decembra 2023 sin ubil mater. FOTO: Milan Glavonjić

Glede na včerajšnjo odločitev istega senata se mu njegova želja ni uresničila. Krošelj je bil namreč spoznan za krivega uboja svoje 67-letne mame Nade. V stanju bistveno zmanjšane prištevnosti (zaradi uživanja psihoaktivnih snovi in neopredeljene osebnostne motnje) jo je ubil v času od 30. novembra 2023 do 2. decembra 2023. Za to pa mu je bila izrečena zaporna kazen v višini devetih let in pol.

5. december 2023 - Policija obveščena o najdenem truplu 67-letne Danice. 22. junij 2024 - V istem nadstropju istega bloka do smrti zaboden 32-letni Alen. 25. julij 2024. - Aleš Krošelj na sodišču zanika krivdo za uboj lastne matere. 11. december 2024 - Zoper Krošlja izrečena obsodilna sodba.

Najmanj šest hudih udarcev

Da si zasluži zapor, je že v zaključnih besedah poudarjal tožilec Sedin Kičin. Ta je med drugim izpostavil, kako je obtoženi mamo v stanovanju pretepel. Usoden je bil eden od udarcev v glavo, zaradi katerega je izkrvavela v možgane, imela pa je tudi veliko zlomljenih reber. Polivanje trupla z ustno vodo pa je še dodaten dokaz, da je Krošelj poskušal zakriti vonj razkrajajočega se telesa. Menil je, da bi bila devet let in šest mesecev zapora povsem primerna kazen.

Nekdanji samski dom nekateri že imenujejo blok smrti. FOTO: Milan Glavonjić

Blok groze V istem bloku, ki ga nekateri že imenujejo blok smrti, naj bi le nekaj korakov od stanovanja, v katerem je z mamo živel Krošelj, Maja Nosan 22. junija letos do smrti zabodla 32-letnega Alena Petka. Sojenje zoper Nosanovo, ki ji tožilstvo očita storitev kaznivega dejanja uboja, na ljubljanskem okrožnem sodišču še poteka.

Obtoženčev zagovornik Igor Bernik pa se je zavzel za oprostilno sodbo, saj da tožilstvo ni jasno in s stopnjo gotovosti dokazalo krivde obtoženca, podobno tudi ne sodni izvedenci. Da ni bilo dovolj raziskano, kaj se je zgodilo, je menil tudi obtoženi Krošelj: »Še sam ne vem. Upam, da se bom po tem spravil k sebi, da bom normalno živel. Od takrat sem se zelo spremenil.«

»Spopasti se boste morali z odvisnostjo in razmisliti, kakšno življenje želite živeti v prihodnje. Življenje je stvar odločitev in za te odločitve nosimo odgovornost. Ta odločitev vas je stala prostost,« je Krošlju po izreku sodbe sporočila sodnica Bercierijeva. Pred tem ga je spomnila, da je onemoglo mamo, saj je bila ta težka vsega skupaj 37 kilogramov, najmanj šestkrat z rokami in nogami tako močno udaril v glavo in telo, da je padla na tla in zaradi hudih poškodb glave umrla. Zločin je zagrešil iz jeze, krivil jo je, ker nima denarja. Po razlagi priče ji je očital, da je prepoceni prodala prejšnje stanovanje, ob tem pa ji je celo razbil telefon.