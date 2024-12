Madžarski pohodnik žal mrtev več kot dva metra pod snegom, našli so ga s sondiranjem

Gorski reševalci so popoldne zaključili eno najzahtevnejših akcij letos. Ponesrečenega madžarskega planinca so v Kotliški grapi našli 250 metrov nižje od kraja nesreče, žal brez znakov življenja, je Gorska reševalna zveza Slovenije zapisala na Facebooku. Veseli so, da so kljub izjemno zahtevnim razmeram uspeli rešiti življenje planinke.

»Danes so se razmere toliko izboljšale, da smo lahko nadaljevali intervencijo. Helikopter slovenske policije je kljub močnemu vetru uspel prepeljati ekipo reševalcev v bližino kraja nesreče. Moštvo se je po vrveh spustilo v prepadno grapo in s pomočjo sondiranja začelo iskati ponesrečenega planinca,« je v izjavi za medije povedal vodja reševanja dveh tujih pohodnikov v Kamniško-Savinjskih Alpah Jernej Lanišek iz Gorske reševalne službe Kamnik.

Vremenske razmere so danes dopustile, da so se reševalci prebiti do kraja nesreče. FOTO: Grzs

Madžarskega pohodnika so locirali v Kamniško-Savinjskih Alpah 250 metrov nižje od mesta ponesrečene madžarske pohodnice, kjer je bil od nedelje. Kot se je izkazalo, je bil pohodnik žal mrtev več kot dva metra pod snegom.

Dvignili so ga 50 metrov višje, kjer so ga s pomočjo EMV in izjemno zahtevnim vitlanjem uspeli spraviti v helikopter, ki je nato v dolino prepeljal tudi reševalce. »Veseli smo, da smo kljub izjemno zahtevnim razmeram uspeli rešiti življenje planinke iz snežnega objema in da je moštvo varno zaključilo akcijo. Žal planincu, ki je že izgubil bitko, ni bilo mogoče pomagati,« so zapisali na družbenem omrežju.

Intervencija zaključena

Lanišek je v izjavi še povedal, da so intervencijo, ki se je začela v nedeljo zvečer, s tem zaključili. Intenzivna akcija je po njegovih besedah potekala brez zapletov, nihče od reševalcev ni bil poškodovan. Reševanje je v preteklih dneh sicer onemogočal močan veter in zahtevne razmere na tem območju.

V Gorski reševalni zvezi Slovenije so ob tem pohvalili odlično sodelovanje posadke helikopterja in reševalcev, ki so opravili izjemno zahtevno nalogo v zelo težkih pogojih. Svojcem preminulega izrekajo iskreno sožalje.

Pohodnik je obtičal v Kotliški grapi na višini okoli 1700 metrov na zelo strmem in zahtevnem terenu. Z njim je bila še pohodnica, prav tako z Madžarske, ki so jo v ponedeljek po dolgotrajni, zahtevni in nevarni akciji uspeli rešiti. Po navedbah reševalcev je bila podhlajena, vendar brez hujših posledic.

»Nameravala sta s Turske gore na Kamniško sedlo, a sta glede na vremenske razmere zgrešila pot in verjetno sestopila po zahtevnem brezpotju v Kotliško grapo,« je v ponedeljkovi izjavi za medije povedal Lanišek.