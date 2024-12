Gorski reševalci našli pohodnika, a žal dobrih novic nimajo

»Pohodnika smo naši na strmem območju Kotliške grape, žal brez znakov življenja. Trenutno poteka transport v dolino,« so ob 13.30 uri sporočili z Gorske reševalne zveze Slovenije.

Gorskim reševalcem se je danes le uspelo s helikopterjem približati čim bližje lokaciji v Kamniško-Savinjskih Alpah, kjer je od nedelje madžarski pohodnik. Do lokacije so se potem odpravili peš.

»Danes so se razmere toliko izboljšale, da smo lahko nadaljevali intervencijo. Helikopter slovenske policije je kljub močnemu vetru uspel prepeljati ekipo reševalcev v bližino kraja nesreče. Moštvo se je po vrveh spustilo v prepadno grapo in s pomočjo sondiranja začelo iskati ponesrečenega planinca,« so zapisali na zvezi. Planinca so locirali v Kamniško-Savinjskih Alpah 250 metrov nižje od mesta ponesrečenke, kjer je bil od nedelje madžarski pohodnik. Kot se je izkazalo, je bil pohodnik žal mrtev več kot dva metra pod snegom.

Dvignili so ga 50 metrov višje, kjer so ga s pomočjo EMV in izjemno zahtevnim vitlanjem uspeli spraviti v helikopter, ki je nato v dolino prepeljal tudi reševalce. »Veseli smo, da smo kljub izjemno zahtevnim razmeram uspeli rešiti življenje planinke iz snežnega objema in da je moštvo varno zaključilo akcijo. Žal planincu, ki je že izgubil bitko, ni bilo mogoče pomagati,« so zapisali na družbenem omrežju.

Ob tem so pohvalili odlično sodelovanje posadke helikopterja in reševalcev, ki so opravili izjemno zahtevno nalogo v zelo težkih pogojih.

Svojcem preminulega izrekajo iskreno sožalje.