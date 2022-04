Ljubljanski klub o nasilju v Mariboru: Prestopljene so bile meje dopustnega in okusnega

Večni nogometni derbi med nogometaši NK Olimpija Ljubljana in NK Maribor je bil že 148. po vrsti. V Ljudskem vrtu so tokrat slavili Mariborčani, Ljubljančane pa je tokrat bolj kot poraz na zelenici bolelo, ko so videli, kaj se je dogajalo ob igrišču. Derbi je namreč zaznamoval incident na tribunah, poškodovan je bil celo policist.

Na dogodke na 148. večnem derbiju so se odzvali tudi v ljubljanskem klubu. Zapisali so, da se žal ni razpletel po njihovih željah, a so vseeno ponosni na svoje nogometaše. A čeprav jih poraz zelo boli, jih nekaj še neprimerno bolj. »Na 148. večnem derbiju so se zgodile stvari, ki jih v Nogometnem klubu Olimpija Ljubljana nikakor ne odobravamo. Še več. Najstrožje jih obsojamo. Da jih obžalujemo, je kristalno jasno. Da se za vse, kar se je zgodilo, globoko opravičujemo, je naša dolžnost,« so zapisali. Dodali so, da so ponosni na svoje navijače in da vedo, da so ti strastni.

Poškodovanega policista so odpeljali. FOTO: Marko Vanovšek /mp Produkcija/pig

»Toda vsaka ljubezen ima svoje meje. Vse ima svoje meje! Tokrat so nekateri posamezniki močno prestopili vse meje dopustnega in navsezadnje okusnega. S svojim neprimernim, celo nezaslišanim obnašanjem so vrgli velikansko črno piko na celoten klub. Tudi na vse tiste, ki za Olimpijo navijajo tako, kot je treba. S čustvi, ki so včasih pozitivna, včasih negativna, toda vedno v mejah normalnega. Tako bi moralo biti vedno. Tokrat temu žal ni bilo tako. Ko je resno ogroženo človeško zdravje, je črta dopustnega krepko prestopljena. In ni ga izgovora, s katerim bi se to dalo opravičiti. Ni ga. In pika. Tokrat je bila črta dopustnega še kako prestopljena. In to nas žalosti neprimerno bolj od rezultata,« so zapisali.

Ob tem so dodali, da je njihovo stališče kristalno jasno, da je to, kar se je zgodilo, nedopustno in vredno brezkompromisnega obsojanja. »Zato tudi ... Obžalujemo. Obsojamo. In se opravičujemo. Zadnje še zlasti velja za poškodovanega policista, ki mu Nogometni klub Olimpija Ljubljana iz dna srca želi kar najhitrejše okrevanje. Slogan Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana je vsem dobro poznan: Eno življenje. Ena ljubezen. Ne v življenju in še manj v ljubezni pa nikoli in nikdar ne bi smelo biti prostora za nasilje …«