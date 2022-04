Razgreto ozračje na derbiju: policija uporabila solzivec, policist obležal

Policisti so so imeli ob nogometnem derbiju med Mariborom in Olimpijo na stadionu Ljudski vrt precej dela tudi med tekmo in po njej. Po poročanju novinarja Večera je s severne tribune nekdo od pristašev NK Olimpija v pripadnika policije zalučal ograjo. Policisti so ob zelenici policistu nudili pomoč. Kakšno je njegovo zdravstveno stanje, še ni znano.

Zaradi lomljenja ograje in stolov na severni tribuni je policija morala uporabiti solzivec, je na twitterju poročal novinar.

Green Dragonsi so se huligansko obnašali že med tekmo, ko so v nekatere nogometaše metali sedeže s tribune pa tudi kovance, vžigalnike ...

Na tekmi so slavili nogometaši Maribora, ki so v 30. krogu Prve lige Telemach premagali Olimpijo z 1 : 0 (0 : 0). Edini strelec na tekmi je bil Ognjen Mudrinski v 75. minuti.

Olimpija je padla v Ljudskem vrtu prvič po novembru 2017.