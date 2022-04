Znano, kako hudo je s policistom, v katerega so navijači na derbiju vrgli ograjo

Sobotni derbi med Mariborom in Olimpijo na stadionu Ljudski vrt je minil v znamenju navijaških izgredov. Kot smo že poročali, so pripadniki ljubljanske navijaške skupine v policista zalučali ograjo.

Nesrečni policist je obležal ob zelenici, na pomoč pa so mu priskočili drugi policisti. Ponesrečenca so odpeljali z reševalnim vozilom, osumljenca napada pa so prijeli in pridržali.

Policisti v policijskem poročilu navajajo, da si je tekmo ogledalo 8.250 gledalcev, od tega okoli 500 navijačev navijaške skupine Viole in okoli 300 organiziranih navijačev skupine Green Dragons ter še okoli 150 podpornikov NK Olimpija.

Ob varovanju nogometne tekme so policisti:

10 kršiteljem vročili plačilne naloge,

za enega kršitelja bodo podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču,

ugotovili kršitev izrečenega ukrepa prepovedi udeležbe na javni prireditvi,

organizatorju prireditve izdali odločbo o prekršku v t. i. hitrem postopku, ker ni zagotovil vseh ukrepov na javni prireditvi,

voznika osebnega avtomobila pridržali do streznitve, saj je elektronski alkotest pokazal, da je imel v organizmu 1,05 mg/l alkohola,

kršitelja javnega reda in miru pridržali do streznitve,

kršitelja javnega reda in miru pridržali za čas trajanja prireditve,

pridržali osumljenca kaznivega dejanja, ki je napadel policista.

Ob tem so policisti izpostavili kaznivo dejanje napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti. Neposredno po zaključku tekme je pridržani osumljenec vrgel panel prenosne kovinske ograje v policista posebne policijske enote ter ga ob tem lažje poškodoval.

Policista so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, osumljenca pa so prijeli in pridržali. Kazensko ga bodo ovadili.