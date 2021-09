Ljubljančanu so potrkali na vrata, slabo se je končalo (FOTO)

Policija je odkrila droge. FOTO: PU Ljubljana

Policisti PP Ljubljana Center so konec minulega meseca opravili hišno preiskavo pri 25-letniku iz Ljubljane. Pri njem so našli okoli 0,5 kg heroina, okoli 70 gramov kokaina ter okoli 200 zavitkov heroina in 40 zavitkov kokaina, pakiranih po 1 do 2 grama (za ulično prodajo), nekaj sto evrov gotovine in pripomočke za prodajo. Najdeni in zaseženi sta bili tudi dve kolesi višjega cenovnega razreda, za kateri se sumi, da sta ukradeni.Moški je bil priveden k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanj odredil pripor. Policisti nadaljujejo preiskavo, so sporočili iz PU Ljubljana.