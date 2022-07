»Ves čas že poudarjam, da sem se le branil. Dajte že to enkrat razumeti. Nanj sem nehal streljati, ko me je nehal napadati.« Tako je vse od prvega dne v precej zapleteni kazenski zadevi na ljubljanskem okrožnem sodišču trdil Edin Žunić. Na eni strani se je znašel on, na drugi Daut Nezović. A vsak od njiju je dogodek iz 12. februarja 2013 v avtomobilu na odcepu Prežganje na območju Besnice v okolici Ljubljane opisal drugače. Žunić je ves čas postopka trdil, da ga je Nezović, kljub temu da mu je že z obrestmi vred od izposojenih 20.000 vrnil 29.000 evrov, vseskozi izsiljeval in groz...