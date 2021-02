Pandemija in z njo povezana možnost omejitev gibanja ne moreta iti na škodo obtoženčeve obrambe, se je glasilo sporočilo višje instance novogoriški okrožni kolegici Darinki Kogoj, ko so ji sporočili, da razveljavljajo njeno sodbo 25-letnemu morilcu Jasminu Suljiću, sicer kuharju, in ji primer vračajo v vnovično odločanje. Državljan Bosne in Hercegovine je zato včeraj moral znova sesti na zatožno klop, zanj so ponovili predobravnavni narok, na katerem je bilo edino vprašanje, ali je 2. oktobra 2019 v Bovcu umoril 34-letnega Romana Komaca. »Tega ne priznavam.« Zaslišati moraj...