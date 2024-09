Krvav dan na cestah: vozil pod vplivom alkohola in povzročil hudo nesrečo, več ljudi v bolnišnici

Kot so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto, je po prvih ugotovitvah nekaj pred 17. uro na odseku glavne ceste Novo mesto-Metlika med Prepihom in Koroško vasjo 36-letnega voznika clia zaradi neprilagojene hitrosti zaneslo na drugo stran ceste, kjer je oplazil vozilo drugega udeleženca, nato ga je odbilo nazaj v jekleno varovalno ograjo v smeri njegove vožnje, od tam pa ponovno na drugo stran ceste, kjer je čelno trčil v vozilo, ki je pravilno pripeljalo po svoji strani ceste.

Za voznika slednjega sumijo, da je huje poškodovan, v bolnišnico so odpeljali še tri osebe. Na kraju so interventne službe, policisti, gasilci in reševalci. O nesreči so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilko.

0,52 mg/l alkohola v izdihanem zraku

Preizkus alkoholiziranosti na kraju je za 36-letnega voznika pokazal rezultat 0,52 mg/l alkohola v izdihanem zraku (nekaj več kot en promil). Zanj so odredili še strokovni pregled.