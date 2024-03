Kruta tragedija v Škofijah: umrl med košnjo v oljčnem nasadu

Koprski policisti so bili v sredo okoli 19. ure obveščeni o tragični nesreči v oljčnem nasadu v Spodnjih Škofijah, v kateri je življenje izgubil 66-letni domačin.

Policisti so na kraju nesreče ugotovili, da je 66-letnik kosil travo in ko je s kosilnico pripeljal do zadnje oljke v vrsti, se je z vratom zagozdil med vejo in varnosti lok kosilnice. Pri tem je kosilnica poganjala naprej, zaradi česar se je moški zadušil.

Domačin je umrl na kraju, tuja krivda pa je izključena, so sporočili s PU Koper.