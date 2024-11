Krepko nad najvišjo dovoljeno težo

Mariborski prometni policisti so te dni pri nadzoru cestnega prometa v dopoldanskih urah na regionalni cesti med Šmartnim na Pohorju in Slovensko Bistrico imeli v postopku voznika skupine vozil, ki je prevažal drevesna debla. Sum, da skupina vozil presega največjo dovoljeno skupno maso, je bil potrjen s tehtanjem. Ugotovljeno je bilo, da skupina vozil za šest ton presega največjo dovoljeno maso in za kar 39 odstotkov osni pritisk druge osi vlečnega vozila.

Voznik skupine vozil je prevažal drevesna debla, a tovor ni bil pravilno naložen.

Tovor z drevesnimi debli ni bil pravilno naložen, saj je bila širina naloženih drevesnih debel 2,70 m. Policisti so vozniku izrekli globo v skupnem znesku 1820 evrov, zoper samostojnega podjetnika, ki je lastnik vozila, pa bodo uvedli prekrškovni postopek z izdajo odločbe o prekrških, sporočajo z mariborske policijske uprave.