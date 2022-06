Kranjski policisti preprečili najhujše: stal je na mostu ...

Kranjski policisti, gasilci in reševalci so ponoči na Delavskem mostu pomagali moškemu, ki je grozil s skokom. Po pogovoru je prestopil na varno stran ograje. Prevzela ga je zdravniška služba.

Ključna dejavnika sta bila pristop in velika volja do pozitivne rešitve situacije, ki sta na koncu vodila do ohranjenega življenja človeka.

Naša dolžnost je varovanje življenja in storili bomo vse, da ga zavarujemo, poroča PU Kranj.