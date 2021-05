Kradla pritlikave bore

Osumljenima Prekmurcema so rastline zasegli.

Izkopala sta jih pet.

Neverjetno, kaj sta si privoščila Prekmurca predvčerajšnjim pri Lovrenških jezerih. Ne da bi se ozirala na naravo, sta namreč izkopavala pritlikave bore, ki sta jih nameravala odpeljati s seboj. A njuno početje na srečo ni ostalo neopaženo. Kot je pojasnila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, so policijsko postajo Radlje ob Dravi v četrtek obvestili, da nekdo na območju Pohorja v bližini Lovrenških jezer izkopava zaščitene rastline.»Nemudoma so odšli na kraj in ustavili osebno vozilo z lahkim priklopnikom. V njem sta bili dve osebi z območja Prekmurja. Na priklopniku in v avtomobilu sta imela pet ukradenih pritlikavih borov, ki sodijo med zaščitene rastline. Osumljena sta jih izkopala na območju gozdnega rezervata državnega pomena Lovrenška jezera,« je še povedala Trbulinova.Policisti so rastline zasegli, osumljena pa bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami. Kdor nezakonito poseduje, odvzame, poškoduje, usmrti, izvaža ali uvaža zaščitene divje živalske ali rastlinske vrste, njihove dele ali iz njih izdelane izdelke oziroma trguje z njimi, se namreč kaznuje z zaporom do treh let.