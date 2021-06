Koze so mu pobili z bombončki

Veliko pohodnic in pohodnikov je tudi to soboto napadlo Katarino, ta leži v osrčju Polhograjskih dolomitov in je prvovrstna izletniška točka Ljubljančanov. Med vsakokratnim obleganjem pa se v množici izletnikov najde vselej tudi dovolj objestnežev, ki povzročajo samo škodo in silne težave tamkajšnjim kmetom. Žiga Kršinar je bil nad obnašanjem obiskovalcev Katarine že večkrat razočaran, toda tako kot to soboto še ne. FOTO: Osebni Arhiv Cerkev sv. Jakoba na razgledni vzpetini je cilj vsakogar. V samem zaključku pa nas pot pelje tudi mimo pašnikov, ki jih ima v najemu domačin Žiga Kršinar. Inženi...