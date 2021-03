Koprski gasilci med gašenjem našli truplo moškega

V soboto ob 22.55 je zagorelo v pritličju hiše v Kraljevi ulici v Kopru. Med gašenjem požara so odkrili truplo 65-letnega domačina. Policisti in kriminalisti so ugotovili, da je do požara najverjetneje prišlo zaradi cigarete, so za STA pojasnili pri PU Koper.



Znakov kaznivega dejanja policisti niso našli. Trenutno še nimajo informacij, ali je 65-letnik umrl v požaru. O ugotovitvah bodo obvestili državno tožilstvo.

