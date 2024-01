V soboto ob 1.31 so številko 113 prejeli več klicev, da neznani moški hodi po sredini hitre ceste v Kopru. Policisti so na hitri cesti izsledili 42-letnega Pirančana, ki pa ukazov policistov, naj se s hitre ceste umakne, ni želel upoštevati. Policiste je žalil in se do njih nedostojno vedel.

Za vse kršitve so mu izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.