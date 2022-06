Kje je Boštjan? Iskali so ga tudi s helikopterjem

Nad Bovcem je v ponedeljek ob 17.26 stekla nova reševalna akcija. Na pobočju Špička so gorski reševalci skupaj z dežurno ekipa GRS Brnik s helikopterjem SV iskali pogrešanega planinca, 49-letnega Boštjana Mlakarja iz Žirov. Reševalci GRS Bovec so pregledovali predele gorskih poti med Vršičem in zavetiščem pod Špičkom, vendar zaman.

Iskalno akcijo bodo nadaljevali danes. Zbrali se bodo na Vršiču, kamor naj bi ob 8.00 prispel tudi helikopter. Na pomoč bodo prišli tudi reševalci iz Kranjske gore, območje pa bodo pregledovali tudi z letalnikom. O nadaljevanju iskalne akcije poroča tudi policija, s katero sodeluje GRS Slovenije.

Ste videli Boštjana?

Mlakar naj bi v nedeljo odšel na turo v gore na širšem območju Vršiča, in sicer po grebenu od Male Mojstrovke proti Travniku in Šitam. Opis oblačil ni znan, običajno pa je za pohod oblečen v sive hlače, ki segajo do kolen, in obut v nizke rjave pohodne čevlje. Nahrbtnik je rdeč ali moder.

Policija prosi za informacije o pogrešani osebi na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.