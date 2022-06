Nad Bovcem neuspešno iskali pogrešanega planinca

Nad Bovcem je danes ob 17.26, stekla nova reševalna akcija. Na pobočju Špička so gorski reševalci skupaj z dežurno ekipa GRS Brnik s helikopterjem SV iskali pogrešanega planinca. Reševalci GRS Bovec so pregledovali predele gorskih poti med Vršičem in zavetiščem pod Špičkom, vendar zaman.

Iskalno akcijo naj bi nadaljevali jutri ob 7.30. Zborno mesto je Vršič, kamor naj bi ob 8.00 prispel tudi helikopter LEP. Na pomoč bodo prišli tudi reševalci iz Kranjske gore, območje pa bodo pregledovali tudi z letalnikom.