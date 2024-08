Kdo je v Vojvodini ubiti Slovenec?

Minuli teden smo poročali, da so kriminalisti v Somborju 1. avgusta priprli svojo kolegico, 45-letno Kristino K., zaposleno na upravi obmejne policije, ker naj bi bila vpletena v umor slovenskega državljana leta 2019. Srbski mediji zdaj poročajo, da identiteta slovenskega državljana, ki naj bi mu bilo ime Tomas, še vedno ni znana, in da so za sodelovanje zaprosili tudi slovensko policijo, ki prejšnji teden o primeru še ni bila seznanjena.

Vzel ji je službeno pištolo

Po navedbah višjega tožilstva v Somborju, ki vodi preiskavo, identiteto ubitega mlajšega moškega, ki so ga odkrili zakopanega na območju ceste Monoštorski put, še ugotavljajo, v kazenskem postopku pa sta poleg policistke še Predrag B. iz Vrbasa, ki ju skupaj s policistko sumijo umora na zahrbten način v sostorilstvu, in Dalibor Š. iz Sombora, ki je osumljen pomoči pri kaznivem dejanju.



Preverjamo morebitna ujemanja z našimi pogrešanimi osebami.

Kristina K. je že bila zaslišana pri preiskovalnem sodniku, ta je zanjo odredil enomesečni pripor, medtem ko ostala dva osumljenca še nista bila zaslišana, sta pa oba na prestajanju zaporne kazni za druga kazniva dejanja. Tisti, ki naj bi imel krvave roke in je domnevnega slovenskega državljana ubil, naj bi bil Predrag B.

Premaknila truplo

Neuradno naj bi policistka junija 2019 takratnega svojega fanta Predraga odpeljala na neko osamljeno kmetijo, kjer naj bi se srečal s Tomasom, šlo naj bi za neki denar. Po besedah policistke v preiskavi naj bi ji vzel službeno pištolo in Slovenca ubil, nato pa se vrnil v avto, a ji pištole ni hotel vrniti, temveč jo je začel izsiljevati in ji groziti. Nekaj mesecev pozneje se je Kristina odločila, da bo premaknila truplo ubitega moškega. Pri ponovnem pokopu naj bi ji pomagal Dalibor. Policija je 24. julija med orehi na Monoštorskem putu truplo našla, posmrtne ostanke so poslali na obdukcijo in analizo DNK.

Na inštitutu sodne medicine v Novem Sadu naj bi po poročanju medijev vzeli vzorec DNK iz bedra, za pomoč pri identifikaciji pa naj bi srbski policisti zaprosili tudi slovenske kolege. Drago Menegalija, predstavnik Generalne policijske uprave, je potrdil, da so se srbski kolegi obrnili nanje in da sodelovanje poteka. »Trenutno preverjamo morebitna ujemanja z našimi pogrešanimi osebami,« je še dodal.