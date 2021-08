Kamniški dobrotnik za tri leta v arest

»Ali je to normalno? Pa saj to ne moreš verjet'!« S temi besedami se je 39-letni Kamničan Miha Šest čudil epilogu svoje najnovejše sodne epizode, ko je ljubljanska okrožna sodnica Irena Škulj Gradišar rekla: »Krivi ste.« Že od začetka sojenja je vztrajal, da od 12. do 17. marca lani ni zagrešil treh ropov trgovin v svojem domačem kraju. In da bo to tudi dokazal. »V preteklosti sem imel pogojne in dobil sem kazen v obliki ur družbenokoristnega dela, in te ure bom oddelal. Priznal sem, ker sem naredil napako. Ampak ne bom pa priznal nečesa, česar nisem storil,&l...