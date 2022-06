Boštjan (49) naj bi odšel na turo v gore, vrnil pa se ni

Svojci pogrešajo 49-letnega Boštjana Mlakarja iz Žirov. Včeraj naj bi odšel na turo v gore na širšem območju Vršiča, in sicer po grebenu od Male Mojstrovke proti Travniku in Šitam. Opis oblačil ni znan, običajno pa je za pohod oblečen v sive hlače, ki segajo do kolen, in obut v nizke rjave pohodne čevlje. Nahrbtnik je rdeč ali moder.

Policija prosi za informacije o pogrešani osebi na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Policija je s kranjskogorskimi gorskimi reševalci območje s helikopterjem pregledala iz zraka. Pogrešani ni bil najden. V iskanje se bodo vključili bovški gorski reševalci.

Pogrešan tudi Igor iz Trbovelj