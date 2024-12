Jože v bolnišnici z 12 vbodnimi ranami po prsnem košu in vratu, Dalibor v priporu

Po sredinem napadu z nožem v Novem mestu, zgodilo se je na Drski, v predelu dolenjske prestolnice na desnem bregu reke Krke, so domačini še vedno pretreseni in v šoku.

Kaj lahko bi se namreč kruto dejanje končalo tragično, čeprav so mnogi vedeli, da ima 41-letni Novomeščan Dalibor Trupina psihične težave. »Tudi zdravil se je že zaradi psihe, celo v psihiatrični bolnišnici je bil, saj je imel resne težave, a očitno se mora res nekaj zgoditi, da se pristojni zganejo. A zdaj ga bodo pa lahko zdravili in mu nudili pomoč, ki jo potrebuje? Zdaj, ko je en človek skoraj izgubil življenje in ko je s svojim početjem zaznamoval še svoje bližnje?« sta ob našem obisku na kraju zločina razmišljali domačinki, ki sta zaskrbljeni za zdravje in življenje obeh, tako oškodovanega 72-letnega Jožeta Šeremeta kot napadalca, ki je zdaj v priporu. Sogovornicama je znano, da se napadalec in žrtev nista ravno razumela, zdaj pa je njun odnos prerasel v resen fizični napad.

Zgodilo se je v sredo nekaj pred dvanajsto pred enim od stanovanjskih blokov v Ulici Slavka Gruma. Dalibor je Jožeta, oba živita v tem bloku, najprej napadel in ga začel daviti. To je opazil oče napadalca in poskušal zaščititi Jožeta, a kljub očetovemu posredovanju je Dalibor z nožem večkrat zabodel Jožeta, potem pa kraj dogodka zapustil. »Policisti so 41-letnega osumljenca izsledili, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje, poškodovanega 72-letnega moškega pa so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Po ugotovitvah kriminalistov je bil motiv za napad sosedski spor iz preteklosti. V petek so ga s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poskusa uboja privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je po zaslišanju zanj odredil pripor,« je v soboto sporočila Alenka Drenik Rangus s Policijske uprave Novo mesto.

Jože je v pokoju, a je kljub temu aktiven. Že tretje leto s sestro Ljubico Cukut in Jožetom Juršičem skrbi za javno stranišče na Glavnem trgu, tik pod novomeško tržnico, to stranišče pa je bilo že drugič zapored razglašeno za najčistejše v državi. Jože ima, da lahko dela, z občino podpisano pogodbo o opravljanju občasnega in začasnega dela upokojencev in prav v sredo popoldne, ko se je zgodil krvavi napad, bi moral delati.

Številne rane Kot so nam pojasnili v Splošni bolnišnici Novo mesto, so v sredo pacienta pripeljali z 12 vbodnimi ranami po prsnem košu in vratu. »Ob prihodu je bil pri zavesti, vendar nepogovorljiv, zato so ga intenzivisti intubirali. Vidne so bile številne vbodne rane v predelu prsnega koša obojestransko ter ureznina po sprednji strani vratu. Po opravljeni diagnostiki CT smo ugotovili poškodbo levega pljučnega krila ter posledično večjo izgubo krvi v plevralnem prostoru. Preostale vbodne rane niso ogrožale vitalnih organov. Prav tako so oftalmologi oskrbeli rane obeh veznic,« pojasnjujejo in dodajajo, da so pacienta sprejeli v enoto intenzivne terapije in mu vstavili torakalni dren, potem pa so ga v dogovoru z zdravniki iz Ljubljane prestavili v ljubljanski UKC, kjer so ga intubirali.

Kot smo izvedeli, je takrat, ko je Jože pred blokom obležal v krvi, prihitela domačinka in hotela pomagati, pa naj bi ji Dalibor rekel, naj »Jožeta pusti pri miru, ker ta človek krade otroke«. Po neuradnih podatkih naj bi bil Jože, ki so ga iz novomeške bolnišnice prepeljali v ljubljanski klinični center, kar 12-krat zaboden, nekatere rane so bile bolj površinske, je pa bila potrebna operacija. V soboto se je prebudil iz kome, a za dihanje potrebuje kisik, poškodovana naj bi bila tudi pljuča, zato je njegovo stanje resno.

Kazenska ovadba 41-letniku očita kaznivo dejanje poskus uboja (za uboj je zagrožena kazen od pet do 15 leta zapora), a glede na njegove psihične težave bo mnenje vsekakor podal psihiater. Če se bo izkazalo, da je dejanje storil neprišteven, ne bo kaznovan z zaporno kaznijo, ampak bi bil lahko glede na resnost kaznivega dejanja izrečen ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja v ustanovi, ki pa ne more biti daljše od petih let.