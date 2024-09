Vdrl na dvorišče Jelinčičeve vile v Žusterni, to pravi policija (VIDEO)

Zmago Jelinčič Plemeniti je v soboto zjutraj objavil pretresljiv videoposnetek, s katerega je mogoče videti prerekanje med dvema osebama in da je nekdo nasilno vstopil v tuj avtomobil. Jelinčič je pojasnil, da je nekaj čez osmo zjutraj neznanec vdrl na njegovo dvorišče in napadel vzdrževalca. Pri tem mu je hotel ukrasti avtomobil, je zapisal Jelinčič na omrežju X in dodal, da policija pravi, da gre za njim znanega koprskega zasvojenca z mamili.

S koprske policije so danes v policijskem poročilu objavili še nekaj podrobnosti incidenta.

FOTO: Zaslonski posnetek, X

»OKC PU Koper je v soboto ob 08.23 prejel obvestilo občana, da ga je v Kopru na območju Žusterne napadel neznanec in mu poskušal odtujiti kombinirano vozilo. Koprski policisti so ugotovili, da je 37-letni Koprčan stopil na dvorišče stanovanjske hiše, kjer je bil oškodovanec, 47-letnik z območja Celja, in stal ob vozilu.

Ugotovljeno je, da je Koprčan sprva kršil določila javnega reda in miru, ker je oškodovanca spodbujal k pretepu, se vedel predrzno, nasilno, nesramno in žaljivo ter udaril oškodovanca.

Koprčan je pozneje zapustil dvorišče hiše in se po nekaj minutah vrnil ter se usedel v odklenjeno vozilo oškodovanca in si ga poskušal protipravno prilastiti.

Pri dejanju ga je oškodovanec zalotil, Koprčan pa je pri tem udaril oškodovanca in zbežal s kraja dejanja.

Policisti so takoj po prejeti prijavi odšli na kraj dejanja in v bližini po nekaj minutah tudi izsledili osumljenca ter z njim opravili postopek.

Zoper osumljenca je uveden postopek o prekršku zaradi kršitve 6 čl. ZJRM, obravnavajo pa tudi kaznivo dejanje roparska tatvina po 207. členu Kazenskega zakonika v zvezi s poskusom.

Po zaključenem postopku bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo v Kopru,« so sporočili s PU Koper.