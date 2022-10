Pred stanovanjskim blokom ukradli avto

V soboto zjutraj so PU Celje obvestili o tatvini sivega renaulta scenica s črno streho (CE RI-760). Vozilo je staro pet let. Storilec je vozilo ukradel s parkirišča stanovanjskega bloka na Zoisovi ulici v Celju.

V Kokarjah na območju PP Mozirje so obravnavali vlom v garažo, od koder je neznanec odpeljal neregistrirano motokrosno kolo (kawasaki KX 250 F, letnik 2009, zeleno-črne barve). Spredaj in na bokih ima nalepke s številko 189.

V soboto zvečer so bili obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Lokah pri Mozirju. Storilec je v hišo najverjetneje vlomil v popoldanskih urah, skozi pritlično okno na zadnji strani hiše. Prostore je preiskal. Ukradel je več kosov zlatnine.

Na območju Velenja so včeraj obravnavali nasilje v družini. Storilcu so izrekli ukrep prepovedi približevanja in ga bodo kazensko ovadili.

V Mežici so včeraj obravnavali vlom v klet stanovanjskega bloka, od koder je neznani storilec ukradel električni skiro.