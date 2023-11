Nič kaj prešerno razpoložena je v dvorano ljubljanskega okrožnega sodišča včeraj vstopila 36-letna Ana Marija Stopar. Proti njej so razpisali predobravnavni narok za zadevo, v kateri so ob njej obtoženi tudi njen stric Tomaž Stopar, Rok Furlan in še peterica ter podjetje FIN-NEP inženiring, d. o. o. Očitajo jim, da so pri uvozu ter (pre)prodaji vozil utajili več kot milijon evrov davka na dodano vrednost ter še »vsaj 241.275 evrov od davka na motorna vozila,« je obtožnico predstavil okrožni državni tožilec Matija Hostnik. Odvetnik Miro Senica je kmalu po začetku naznanil, da želi njegova kli...