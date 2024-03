Huda prometna v predoru, prišlo do naleta več vozil

Policija je bila včeraj ob 16.32 obveščena o prometni nesreči v predoru Panovec, na cesti med Rožno Dolino in Novo Gorico zaradi naleta štirih vozil (trije osebni avtomobili in kombi).

»Na kraju dogodka je bilo ugotovljeno, da sta se zgodili dve prometni nesreči zaradi neupoštevanja varnostne razdalje, udeleženci so vozili v smeri Nove Gorice. Povzročitelj prve prometne nesreče je takoj po nezgodi s kraja dogodka odpeljal,in ko bo izsleden, bo zoper njega zaradi odgovornosti za storitev prekrškov prometne zakonodaje uveden prekrškovni postopek. Povzročitelju druge prometne nesreče (vozniku kombija) je bil na kraju samem izdan plačilni nalog,« sporoča Dean Božnik s PU Nova Gorica.

V prometni nesreči so bili predvidoma lažje poškodovani voznik enega od udeleženih osebnih vozil (znamke Citroën) in trije sopotniki v tem vozilu. Kasneje so poiskali zdravniško pomoč v šempetrski bolnišnici.