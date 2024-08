Huda prometna nesreča, dva odpeljala v bolnišnico

Mariborski operativno komunikacijski center je bil v soboto okoli 18.30 ure obveščen o prometni nesreči na območju Trat. Z mariborske policije so sporočili, da sta bila v nesreči udeležena 74-letni voznik osebnega vozilo in 57-letni voznik motornega kolesa, na katerem je bila tudi 55-letna sopotnica.

Zaradi trčenja sta motorista padla po vozišču in se huje poškodovala. Oba so prevzeli reševalci in ju odpeljali v UKC Maribor, nobeden od njiju pa ni smrtni nevarnosti.

Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti zoper voznika podali kazensko ovadbo na ODT v Mariboru.