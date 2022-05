Huda prometna nesreča: 21-letnik obležal sredi ceste

V petek malo pred 23. uro se je v Kromberku pri Novi Gorici huje poškodoval 21-letni voznik električnega kolesa. Vozil je po Kekčevi poti po klancu navzdol proti regionalni cesti. Ko je pripeljal do blagega desnega ovinka, ga je zaradi nenadnega zaviranja prevrnilo preko krmila.

Pri padcu se je huje poškodoval (ni imel čelade) in nezavesten obležal na vozišču. Oskrbeli so ga reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga z reševalnim vozilom odpeljali v šempetrsko bolnišnico, od tam pa v ljubljanski klinični center. Prometni policisti so tujo krivdo izključili.