Huda nesreča: traktor se je prevrnil, ena oseba padla v globel

Danes ob 10.27 se je na gozdni poti v naselju Rudno, občina Železniki, prevrnil traktor, poroča uprava za zaščito in reševanje. V nesreči sta se poškodovali dve osebi, ena od njiju je padla v globel in utrpela hujše poškodbe.



Gasilci PGD Škofja Loka in reševalci GRS Škofja Loka so nudili prvo pomoč poškodovanim osebam do prihoda reševalcev iz Škofje Loke, odklopili akumulator, s tehničnim posegom dvignili težje poškodovano osebo iz globeli ter jo pripravili na prevoz s helikopterjem.



Helikopter LPE v spremstvu dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika je poškodovanca prepeljal v UKC Ljubljana.



Reševalci nujne medicinske pomoči pa so odpeljali lažje poškodovano osebo v ZD Škofja Loka.

