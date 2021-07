Rešilec čelno v osebni avtomobil, potnik umrl na kraju nesreče

V nedeljo ob 22.13 se je na regionalni cesti Sele–Vrhe, občina Slovenj Gradec, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 85-letni potnik, poroča generalna uprava policije.



Voznik (24) reševalnega vozila je vozil po regionalni cesti iz smeri Slovenj Gradca proti Kotljam. Ko je pripeljal do nepreglednega desnega ovinka, je izgubil nadzor nad vozilom in začel drseti na nasprotnosmerno vozišče, kjer je čelno trčil v osebni avtomobil, ki ga je nasproti pripeljal 26-letni voznik.



V prometni nesreči se je kot sopotnik na posteljnem delu v oskrbovalnem prostoru reševalnega vozila hudo poškodoval 85-letni potnik, ki je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl. V oskrbovalnem prostoru reševalnega vozila sta bila tudi 21-letni reševalec in 75-letni potnik, ki sta bila lahko telesno poškodovana. Prav tako je bil lahko poškodovan voznik reševalnega vozila, voznik osebnega avtomobila pa je utrpel hude telesne poškodbe.



Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 79 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 14 se jih je končalo lahkimi poškodbami, štiri pa s hudimi. Obravnavali so še 61 kršitev javnega reda in miru ter 55 kaznivih dejanj.

