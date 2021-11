Huda nesreča na ljubljanski obvoznici, kombi padel z viadukta

Včeraj ob 20.29 je na ljubljanski obvoznici v razcepu Malence, občina Ljubljana, kombinirano vozilo prebilo varovalno ograjo, padlo z viadukta okoli 6 metrov globoko in obstalo na boku na vzdrževalni makadamski cesti.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, so gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, preprečili iztekanje goriva iz vozila, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in s pomočjo vitla postavili vozilo na kolesa.

Reševalci NMP Ljubljana pa so poškodovanega voznika, ki je sam zlezel iz vozila, na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.