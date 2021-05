Huda nesreča: motorist prehiteval vozilo, ki je zavijalo levo

Danes ob 14.10 je na cesti Kozina–Divača prišlo do prometne nesreče, v kateri je bil huje poškodovan 29-letni motorist iz okolice Kopra. Ta je nepravilno prehiteval osebni avtomobil, ki je v času trka zavijal levo. Motorist je trčil v zadnji levi bok osebnega vozila in padel po tleh ter utrpel poškodbo glave in roke. Odpeljan je bil na zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola.



Policisti so motoristu izdali plačilni nalog.

