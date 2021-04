Grozljivo, kaj je videl na avtocesti

V sredo ob 15.15 je policijo poklical udeleženec v cestnem prometu in povedal, da vozi po avtocesti od Kopra proti Kozini. Opazil je tovorno vozilo, s podvozja katerega je videti roko.Tovorno vozilo je ustavilo na počivališču Ravne, izpod vozila pa so prišle tri osebe, ki so pobegnile. Policisti so kmalu prijeli tri državljane Maroka, ki so prišli v Slovenijo nelegalno.